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Altın fiyatları son dakika! 24 Nisan Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları

24.04.2019 09:47

Altın fiyatlarında son durum nedir? Pazartesi günü kapanışta yüzde 0,25 yükselişle 239 liradan işlem gören gram altın fiyatı 24 Nİsan'a 238,05 liradan başladı. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Nisan güncel altın fiyatları...


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