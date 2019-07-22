Altın fiyatları son dakika! 22 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı 22.07.2019 11:55

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında kayıp yaşayan altın, Ortadoğu'da artan gerilim ile yükselişe geçti. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları cuma günkü kayıpların ardından Ortadoğu'da artan gerilim ve finans piyasalarındaki düşüşten destek bularak yükseldi. Ancak doların değerini koruması kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,427.26 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Temmuz Pazartesi günü gram altın 259,95 liradan alınırken, 259,99 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

22 Temmuz Pazartesi çeyrek altın 412,93 liradan alınırken, 422,30 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

22 Temmuz Pazartesi yarım altın 823,28 liradan alınırken, 844,59 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

22 Temmuz Pazartesi tam altın 1.703,33 liradan alınırken, 1.746,01 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

22 Temmuz Pazartesi Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan alınırken, 1.730,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

147,11

147,22

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

188,40

188,55

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

235,37

235,56