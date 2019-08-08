Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar? 8 Ağustos Perşembe 08.08.2019 13:10

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları dün yüzde 2'den fazla yükselerek Nisan 2013'den bu yana ilk kez 1,500 dolar seviyesini aşmıştı. Bayram tatilinden sonra başlayan düğün sezonunda oldukça rağbet gören altının güncel fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 8 Ağustos'ta 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin olduğu bir ortamda ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin belirsizliklerin ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin desteğiyle psikolojik seviye olan 1,500 dolara yakın yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos canlı altın fiyatları...

8 Ağustos Perşembe günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Ağustos Perşembe günü gram altın 264,81 liradan alınırken, 264,86 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

8 Ağustos Perşembe çeyrek altın 421,54 liradan alınırken, 431,10 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

8 Ağustos Perşembe yarım altın 840,44 liradan alınırken, 862,19 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

8 Ağustos Perşembe tam altın 1.738,84 liradan alınırken, 1.782,39 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

8 Ağustos Perşembe Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan alınırken, 1.775,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

150,17

150,29

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

192,33

192,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

240,28

240,46