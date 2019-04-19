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Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan Cuma

19.04.2019 09:26

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artarak 238 bin 700 liraya yükseldi. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte internet üzerinde sıklıkla aranılmaya başlanan altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Nisan güncel altın fiyatları...


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