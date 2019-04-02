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Altın fiyatları son dakika! 2 Nisan Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları

02.04.2019 10:18

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Uzun bir sürenin ardından üç haftanın en düşük seviyesine inen altının güncel hali yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan güncel altın fiyatları...


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