Altın fiyatları son dakika! 18 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilenler arasında yer alan altının gram fiyatı, bu hafta kapanışta yüzde 0.81 artışla işlem gördü. Yatırımcılar altının yeni hafta fiyatını merak ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika! 18 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları18.02.2019 12:04
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