Altın fiyatları son dakika! 18 Nisan Pazartesi Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para? 18.04.2019 09:50

Altın fiyatları haftanın sonuna yaklaşırken vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 382 lira, Cumhuriyet altını 1.565 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,64 düşüşle 234,50 liradan işlem gördü. Gram altın yeni günde ise 235,8 lira seviyesinde dengelendi. Paki çeyrek altında son durum ne? İşte 18 Nisan altın fiyatları… Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur.