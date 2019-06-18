Altın fiyatları son dakika! 18 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı (Video) 18.06.2019 11:21

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Genelde yatırım amaçlı olarak alınan ve düğün sezonlarında takı olarak tercih edilne altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,06 düşüşle 253,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları doların Fed toplantısı öncesinde son haftaların zirvelerinden gerilemesiyle, hafif yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,341.91 dolara yükseldi. Ramazan ayından sonra düğün sezonun başlamasıyla, altın satışlarında hareketlilik yaşandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Haziran Salı tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (18 HAZİRAN)

18 Haziran Salı günü gram altın 254,08 liradan alınırken, 254,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (18 HAZİRAN)

18 Haziran Salı çeyrek altın 403,12 liradan alınırken, 412,27 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (18 HAZİRAN)

18 Haziran Salı yarım altın 803,72 liradan alınırken, 824,54 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (18 HAZİRAN)

18 Haziran Salı tam altın 1.662,88 liradan alınırken, 1.704,56 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (18 HAZİRAN)

18 Haziran Salı Cumhuriyet altını 1.673,00 liradan alınırken, 1.698,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,61

143,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

183,92

184,07

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,78

229,96