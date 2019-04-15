Altın fiyatları son dakika! 15 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para? 15.04.2019 09:35

Türkiye'de çok önemli bir yatırım aracı olan altın haftanın ilk açılış gününde oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 240,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları son dakika! 15 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para oldu? Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır.