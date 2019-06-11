Altın fiyatları son dakika! 11 Haziran canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı 11.06.2019 09:52

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. 10 Haziran'da iki ayın en büyük günlük düşüşünü kaydeden altın, yatırımcıların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 247,20 liradan işlem görmüştü. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziran canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları dün iki ayın en büyük günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün ABD'nin Çin'e yönelik yeni ticaret tehditlerinin ABD-Meksika anlaşmasının yarattığı iyimserliği gölgelemesiyle yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,328.78 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

11 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)

11 Haziran Salı günü gram altın 246,55 liradan alınırken, 246,61 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)

11 Haziran Salı çeyrek altın 395,96 liradan alınırken, 404,95 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)

11 Haziran Salı yarım altın 789,44 liradan alınırken, 809,90 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)

11 Haziran Salı tam altın 1.633,33 liradan alınırken, 1.674,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (11 HAZİRAN)

11 Haziran Salı Cumhuriyet altını 1.642,00 liradan alınırken, 1.666,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (11 HAZİRAN)

141,06

141,18

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (11 HAZİRAN)

180,66

180,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (11 HAZİRAN)

225,70

225,88