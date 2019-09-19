Altın fiyatları ne oldu? 19 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 19.09.2019 11:31

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Fed faiz kararı sonrası döviz kurlarında anlamlı bir hareket yaşanmazken, altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcılar güncel altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Eylül altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Piyasaların gözü Fed faiz kararındaydı. Dün sabah saatlerinde karar öncesi hafif gerileyen altın fiyatları, kararın açıklanmasının ardından aşağı yönlü seyir izleyeme başladı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın iki petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası, döviz kurlarında yaşanan yükseliş altın fiyatlarında da dalgalanmaya neden olmuştu. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

19 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

19 Eylül Perşembe günü gram altın 272,37 liradan alınırken, 272,42 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

19 Eylül Perşembe çeyrek altın 439,00 liradan alınırken, 448,95 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

19 Eylül Perşembe yarım altın 875,25 liradan alınırken, 897,89 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

19 Eylül Perşembe tam altın 1.810,87 liradan alınırken, 1.856,19 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

19 Eylül Perşembe Cumhuriyet altını 1.817,00 liradan alınırken, 1.845,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,39

156,51

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

200,29

200,45

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,23

250,42