Altın fiyatları ne kadar? 6 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 06.08.2019 15:18

Altın fiyatları son altı ayın zirvesine yakın seyrediyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 artarak 260 bin 200 liraya çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika... Altın fiyatları ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesinin ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altı yılın zirvelerine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1,474.81 dolar ile Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 1,462.50 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Ağustos Salı günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

6 Ağustos Salı günü gram altın 261,05 liradan alınırken, 261,11 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

6 Ağustos Salı çeyrek altın 417,13 liradan alınırken, 426,59 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

6 Ağustos Salı yarım altın 831,66 liradan alınırken, 853,19 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

6 Ağustos Salı tam altın 1.720,67 liradan alınırken, 1.763,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6 Ağustos Salı Cumhuriyet altını 1.723,00 liradan alınırken, 1.749,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,60

148,72

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

190,32

190,47

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

237,76

237,95