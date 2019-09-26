Altın fiyatları ne kadar? 26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? Canlı altın fiyatları 26.09.2019 11:50

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Son günlerde yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası aşağı yönlü hareket etti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Eylül Perşembe günü gram altın 274,35 liradan alınırken, 274,44 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

26 Eylül Perşembe çeyrek altın 446,48 liradan alınırken, 456,60 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

26 Eylül Perşembe yarım altın 890,17 liradan alınırken, 913,19 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

26 Eylül Perşembe tam altın 1.841,74 liradan alınırken, 1.887,82 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

26 Eylül Perşembe Cumhuriyet altını 1.848,00 liradan alınırken, 1.876,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,06

159,18

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,71

203,86

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

254,49

254,69