Altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? Canlı altın fiyatları 25.09.2019 11:41

Altın, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak biliniyor. Dolardaki yükseliş sonrası dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında son durum nedir? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 277 bin 500 lira, en yüksek 278 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,47 azalışla 278 bin liradan tamamladı. 277,80 liradan gram altın 25 Eylül'e 280,81 seviyesinde başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Eylül canlı altı fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Eylül Çarşamba günü gram altın 280,81 liradan alınırken, 280,88 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

25 Eylül Çarşamba çeyrek altın 446,40 liradan alınırken, 456,51 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

25 Eylül Çarşamba yarım altın 890,01 liradan alınırken, 913,03 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

25 Eylül Çarşamba tam altın 1.841,40 liradan alınırken, 1.887,48 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

25 Eylül Çarşamba Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan alınırken, 1.873,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,03

159,15

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,67

203,83

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

254,45

254,64