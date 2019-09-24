Altın fiyatları ne kadar? 24 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? Canlı altın fiyatları 24.09.2019 12:00

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyordu. Son dakika bilgisine göre, Avrupa'dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın fiyatları, Avrupa'dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle ağırlıklı olarak yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, gram altın fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Eylül Salı günü gram altın 280,06 liradan alınırken, 280,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

24 Eylül Salı çeyrek altın 448,50 liradan alınırken, 458,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

24 Eylül Salı yarım altın 894,20 liradan alınırken, 917,32 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

24 Eylül Salı tam altın 1.850,06 liradan alınırken, 1.896,35 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

24 Eylül Salı Cumhuriyet altını 1.859,00 liradan alınırken, 1.886,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,78

159,90

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

204,63

204,78

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

255,64

255,84