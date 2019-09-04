Altın fiyatları hareketli! 4 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 04.09.2019 10:18

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,35 azalışla 284,20 liradan günü tamamladı. Peki, bugün bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

Altın fiyatları ABD'nin zayıf imalat verisinin ardından artan küresel resesyon endişeleri, ABD-Çin ticaret gerilimi ve Brexit belirsizlikleri nedeniyle altı yıldan uzun sürenin zirvesine yakın yatay seyrediyor. ABD altın vadeli kontratlarının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1.552,4 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Eylül canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Eylül Çarşamba günü gram altın 283,58 liradan alınırken, 283,64 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

4 Eylül Çarşamba çeyrek altın 455,50 liradan alınırken, 465,81 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

4 Eylül Çarşamba yarım altın 908,15 liradan alınırken, 931,62 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

4 Eylül Çarşamba tam altın 1.878,92 liradan alınırken, 1.925,92 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4 Eylül Çarşamba Cumhuriyet altını 1.888,00 liradan alınırken, 1.916,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

162,27

162,39

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

207,82

207,98

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

259,63

259,83