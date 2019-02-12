Altın fiyatları düşecek mi? 12 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,41 düşüşle işlem görmüştü. Düğünlerde de takı olarak tercih edilen altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, 12 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları düşecek mi? 12 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar12.02.2019 14:13
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