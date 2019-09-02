Altın fiyatları 2 Eylül'e yükselişle başladı! 22 ayar bilezik gramı, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu? 02.09.2019 12:08

Altın fiyatları son dakika... ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, eylül ayına yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışında altının gramı 0,63 artışla 289,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Eylül canlı rakamlar...

Altın fiyatları ABD-Çin'in birbirlerinden ithal ürünlerden yeni gümrük vergileri almaya başlamasının ardından güvenli limanlara yönelimin artmasıyla yükseldi. ABD altın vadeli kontratları de %0.4 yükselerek 1,535.10 dolar seviyesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Eylül Pazartesi günü gram altın 285,87 liradan alınırken, 285,91 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2 Eylül Pazartesi çeyrek altın 452,66 liradan alınırken, 462,82 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

2 Eylül Pazartesi yarım altın 902,49 liradan alınırken, 925,64 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

2 Eylül Pazartesi tam altın 1.867,23 liradan alınırken, 1.913,55 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 Eylül Pazartesi Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan alınırken, 1.895,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

161,26

161,35

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

206,53

206,64

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,02

258,16