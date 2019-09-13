Altın fiyatları 13 Eylül'de hareketli! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? 13.09.2019 12:06

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün açıklanan TCMB faiz kararı sonrası düşüşe geçen altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dün uzun zaman sonra altının gram fiyatı 275 liranın altına düşmüştü. Kapanışta gram altın 275 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.832,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 275,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

13 Eylül Cuma günü gram altın 272,71 liradan alınırken, 272,78 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

13 Eylül Cuma çeyrek altın 439,01 liradan alınırken, 449,20 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

13 Eylül Cuma yarım altın 875,28 liradan alınırken, 898,39 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

13 Eylül Cuma tam altın 1.810,92 liradan alınırken, 1.857,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

13 Eylül Cuma Cumhuriyet altını 1.826,00 liradan alınırken, 1.854,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,40

156,60

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

200,30

200,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,24

250,56