Altın fiyatı 8 Temmuz son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? 08.07.2019 10:07

8 Temmuz Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. Altın fiyatları son dakika... Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte takı olarak tercih edilen altın yoğun ilgi görmüştü. Yatay seyir izleyen altın düşüş trendini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...

Haftanın ilk gününde artışa geçen altın fiyatları 252,20 liradan 258,8 lira seviyesine tırmandı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (8 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi günü gram altın 253,20 liradan alınırken, 253,25 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (8 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi çeyrek altın 401,83 liradan alınırken, 410,95 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (8 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi yarım altın 801,15 liradan alınırken, 821,90 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (7 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi tam altın 1.657,55 liradan alınırken, 1.699,11 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (8 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi Cumhuriyet altını 1.661,00 liradan alınırken, 1.686,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,15

143,27

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

183,34

183,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,04

229,23