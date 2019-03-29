Altın alışverişlerinde 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi 29.03.2019 09:43

BDDK kararı ile taksit yasağına tabi olan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.