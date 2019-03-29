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Altın alışverişlerinde 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

29.03.2019 09:43

BDDK kararı ile taksit yasağına tabi olan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.


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