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  • Alpay Özalan'dan muhalefete Erdoğan mesajı: Kimsenin şüphesi olmasın

Alpay Özalan'dan muhalefete Erdoğan mesajı: Kimsenin şüphesi olmasın

05 Temmuz 2018, Perşembe

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alpay Özalan önemli açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin Meclis'te yaşanan kavgaları hatırlatması üzerine AK Parti Milletvekili Alpay Özalan,“Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak bir hakarette, karşılarına çıkacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

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