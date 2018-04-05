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Alparslan Türkeş’in duası

04 Nisan 2018, Çarşamba

Ülkücü hareketin efsane ismi Alparslan Türkeş'in iftar duası görüntüsü vefatınnın 21. yılında yeniden çok paylaşılanlar arasında.

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