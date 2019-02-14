CHP'nin İzmir odayı olarak Tunç Soyer'i göstermesi, babası Nurettin Soyer'le ilgili tartışmalara neden oldu. 12 Eylül döneminin savcısı Nurettin Soyer, Alparslan Türkeş'in yargılandığı davada iddianame hazırlamıştı. Adı tarihe işkenceci olarak geçen Soyer, uyguladığı birçok insanlık dışı uygulama ve baskı ile tanınıyor.
Son olarak, A Haber'deki Satır Arası programında yayınlanan görüntüler, Alparslan Türkeş'in Nurettin Soyer'le olan diyaloglarını ortaya çıkardı. Türkeş'in konuşmaları, Soyer'in imza attığı birçok skandal uygulamayı da gözler önüne serdi.
MİLLİYETÇİ TABANDA BÜYÜK RAHATSIZLIK VAR!
CHP'nin İzmir'de işkenceci Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi, özellikle milliyetçi tabanda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Sözde milliyetçi İYİ Parti'nin de Türkeş'e rağmen Soyer'i destekleyecek olması, parti açısından büyük bir ihanet olarak yorumlanmıştı...
Alparslan Türkeş, İşkenceci Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!14.02.2019 22:22
CHP'nin İzmir odayı olarak Tunç Soyer'i göstermesi, babası Nurettin Soyer'le ilgili tartışmalara neden oldu. 12 Eylül döneminin savcısı Nurettin Soyer, Alparslan Türkeş'in yargılandığı davada iddianame hazırlamıştı. Adı tarihe işkenceci olarak geçen Soyer, uyguladığı birçok insanlık dışı uygulama ve baskı ile tanınıyor.
- Alparslan Türkeş, İşkenceci Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
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