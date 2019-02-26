Almeda Abazi'nin Instagram hesabından paylaştığı hamile dansı çok konuşuldu. Oyuncu Tolgahan Sayışman ile evli olan Arnavut asıllı güzel Almeda Abazi'nin Instagram hesabından paylaştığı eğlenceli video, hamileliğinin rahat ve sorunsuz gösterdiğini gösteriyor. İşte Almeda'nın çok konuşulan dansı...
Almeda Abazi'nin hamileliği rahat geçiyor! İşte Almeda Abazi'den hamile dansı!26.02.2019 12:10
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