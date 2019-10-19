Almanya'yı sarsan sözler! Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: Erdoğan bizi uyarmıştı 19.10.2019 14:47

Alman televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Almanya dönemin eski Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel, Suriye’de savaş çıktığında, o dönemin başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye’de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esad halkını bombalayacak. Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya idi.” dedi.

Alman televizyon kanalı ZDF'te Maybrit İllner'in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya'daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki YPG'nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtti.

Sigmar Gabriel, o dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda yaptığı "Esed kendini halkını bombalayacak. Uçuşa yasak bölge uygulayalım." tezini hatırlattı ve bu konuda Erdoğan haklı çıktığını söyledi bu sözler de canlı yayına damga vurdu.