Almanya'daki kilisede YPG/PKK'ya destek ayini!

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi. Konuşmacılar Türkiye, Başkan Erdoğan ve “Barış Pınarı Harekatı” hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.
Almanya'da YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi. Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya'nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi.
Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "Barış Pınarı Harekatı" hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.