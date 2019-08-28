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Almanya'da Türk kızına ırkçı saldırı

28.08.2019 23:42

Almanya’da ırkçı saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak, Hannover kentinde gösteri yapan AFD'liler bir başörtülü Türk kızına saldırıp ağır hakaretler savurdu. Alman polisi ise koruyacağına, Türk kızını yere savurmayı tercih etti. İşte o anlar…


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