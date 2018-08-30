Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Başkan Erdoğan için yazılan hakaretleri silen bir Türk vatandaş, olay yerindeki terör yandaşlarına gereken cevabı verdi.
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk30 Ağustos 2018, Perşembe
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