Yol Durumu

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

30 Ağustos 2018, Perşembe

Başkan Erdoğan için yazılan hakaretleri silen bir Türk vatandaş, olay yerindeki terör yandaşlarına gereken cevabı verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları