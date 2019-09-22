Haberler Web TV Almanya'da skandal! FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li ve Saadetli aynı karede!

Almanya'da skandal! FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li ve Saadetli aynı karede!

22.09.2019 22:41

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen bir konferans skandal buluşmaya sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "geniş ittifak oluşturma" çağrısının yapıldığı konferansta, FETÖ'cü isimlerin yanı sıra CHP'li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam da vardı. Öte yandan Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı duran sözde akademisyenler ve terör örgütü PKK’ya yakınlığı ile bilinen isimler de oradaydı. İşte haberin ayrıntıları…


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları