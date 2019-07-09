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Almanya’da DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

09.07.2019 16:16

Son dakika haberi... Almanya’'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nin bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.


Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi'nin e-posta adresine Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten bomba ihbarı içeren yazı gönderildi ve polis, durumdan haberdar edildi. Bunun üzerine polis, önlem olarak DİTİB Genel Merkezini tahliye etti.
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