Almanya'da camiye çirkin saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yakıp tuvalete attılar

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki DİTİB camisine yapılan saldırıda, Kur'an-ı Kerim yırtılarak tuvalete atıldı, musluklar çıkarılıp sabunluklar kırılarak camiye zarar verildi.
Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir camiye İslam düşmanları tarafından alçakça saldırı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Schleswig Veysel Karani Camisi'ne çarşamba günü 9.30-11.00 saatleri arasında yapılan saldırı, Flensburg Emniyet Müdürlüğünün bugün yayımladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.
KUR'AN-I KERİM YIRTILARAK TUVALETE ATILDI
Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım istendi.
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