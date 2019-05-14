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Almanya’da camilere skandal uygulama! "Cami vergisi" getirmeye hazırlanıyorlar

14.05.2019 19:53

Almanya, camilere dış kaynak akışını durdurmak için bir çeşit "cami vergisi" getirmeye hazırlanıyor. Skandal uygulamayla yurtdışından gelen kaynaklara bağlılığın azaltılması hedefleniyor. Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.


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