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Almanya'da bir camiye daha bomba ihbarı

23.07.2019 18:00

Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Selahaddin-i Eyyubi Ditib Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız çıktığı belirtildi.


Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Ditib Camisi'ne saat 15.45'te bomba ihbarı yapıldı. 'Combat 18' adlı Neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada şu ifadelere yer verildi: "İçinde 2 kg patlayıcı bulunan siyah spor çantasını camiinin ana giriş kapısına yakın yerleştireceğiz. Biz uzaktan kumandayla tüm camiyi ve içindeki insanları havaya uçuracağız. Bu maili aldıktan sonra camide bulunan insanları ve hayatlarını kurtarmak için yeterince zamanınız olacak. Bu ülkede vatanseverliği bozmanın ne olduğunu göreceksiniz."
Polisin güvenlik şeridi ile cami etrafını kordona aldığı incelemeler sonunda, bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtildi.
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