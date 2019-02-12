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Almanya, PKK ile bağlantılı Yayınevi ve şirketi kapattı

12.02.2019 12:09

Almanya, terör örgütü PKK ile bağlantılı Mezopotamya Yayınevini ve MIR Multimedia şirketini kapattı.


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