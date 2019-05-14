Almanya FETÖ'cü hainleri baş tacı etti!14.05.2019 10:55
Almanya, 15 Temmuz ihanetinden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri baş tacı etti. Yunanistan, BAE ve Gürcistan üzerinden giden firarileri lüks binalara yerleştirdi. '
TAKViM, bu amaçla 50 kamp kurulduğunu tespit etti. Dış güvenliğini Alman istihbaratının sağladığı bu sitelerde FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi..
- Almanya FETÖ'cü hainleri baş tacı etti!
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