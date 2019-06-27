Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi (Video) 27.06.2019 12:07

Almanya Başbakanı Angela Merkel iki hafta içinde ikinci kez kontrolsüz bir şekilde titrerken kameralara yansıdı. Merkel'in Japonya'daki G-20 zirvesine katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Merkel'in hasta olup olmadığı Alman basını tarafından da açıklanmıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşmesi sırasında kameralara yansıdı.

Merkel'in Steinmeier konuşurken kontrolsüz bir şekilde titrediği görüldü. Merkel'in sözcüsü daha sonra bir açıklama yaparak Almanya Başbakanı Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Merkel'in yeni adalet bakanının yemin törenine katılacağı belirtildi. Merkel'in sözcüsüne Almanya Başbakan'ın G-20 zirvesine katılıp katılmayacağı da soruldu.

Sözcü, Merkel'in programında bir değişiklik olmadığını belirtti.

DOKTOR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmiş, Merkel'in Alman milli marşı çalınırken titremeye başladığı görüntüler tüm dünyada konuşulmuştu.



Merkel'in askeri tören sırasında istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmişti. Ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışan Merkel'e tören sonrası 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunulmuş, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söylemişti, ancak doktorlar Merkel'in bu açıklamasına açıklama getirerek, yalanlamıştı.





Pratisyen doktor Mike Fitzpatrick konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" demiş, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel'in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söylemişti.