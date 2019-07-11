Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titremelerine sandalyeli çözüm 11.07.2019 15:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 20 gün içerisinde üç kere titreme nöbeti geçirmesinin ardından bugün düzenlenen törende sandalyeler hazırda bekletildi. Almanya Şansölyesi Merkel'in, milli marşların okunduğu sırada ayağa kalkmaması dikkat çekti.

MERKEL İÇİN SANDALYELER HAZIRLANDI

Resmi görevlerine devam eden Almanya Şansölyesi, bugün de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i, Berlin'de resmi törenle karşıladı.



MİLLİ MARŞ OKUNURKEN SANDALYESİNDE OTURDU

Merkel'in bir kez daha titreme nöbeti geçirmesini istemeyen Almanya Hükümeti, tören öncesi sandalye önlemi aldı.



Tören alanına gelen Angela Merkel, Almanya'nın milli marşı çalınırken bile ayağa kalkamadı.