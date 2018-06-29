Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler... 28 Haziran 2018, Perşembe

Almanya'da yayın yapan ZDF kanalında, milli takımlarının Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası yapılan program izleyenleri gülme krizine soktu. Sebebi ise yayının komedi programı olması değildi; her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Cem Özdemir'in yayında Almanya'nın elenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamasıydı...