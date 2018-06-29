Almanya'da yayın yapan ZDF kanalında, milli takımlarının Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası yapılan program izleyenleri gülme krizine soktu. Sebebi ise yayının komedi programı olması değildi; her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Cem Özdemir'in yayında Almanya'nın elenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamasıydı...
Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...28 Haziran 2018, Perşembe
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