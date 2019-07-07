Almanlar ağlıyor sizin derdiniz ne? İstanbul Havalimanı'na yönelik çirkin sözler sarf eden kadına tepki yağdı 07.07.2019 21:11

İstanbul Havalimanı'nda bir kadın sergilediği çirkin tavırlarla büyük tepki topladı. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kadın dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanı'na hakaretler yağdırdı. Çirkin iftiralarda bulunarak "Üçüncü Havalimanı'na gitmek size de suça ortak olmak gibi gelmiyor mu?" diyen kadın bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul'un cazibe merkezi olan İstanbul Havalimanı'ndan rahatsızlık duyan kadın sarf ettiği sözler yetmezmiş gibi bir de içerisinde yapılan camiye dil uzattı. İnsanların değerlerine, yapılan işlere karşı hadsizce yalan söyleyip saldırıya geçen kadına vatandaşlar "Seni zorla mı uçuruyorlar, sende at arabasıyla gez cami zoruna gidiyorsa kiliseye git, papazlar kutsasın sen, oda yetmezse aziz çeşme suyuyla yıkasınlar seni" diyerek tepkilerini gösterdi. İşte kendini bilmez kadının skandal sözleri...