İstanbul Havalimanı'nda bir kadın sergilediği çirkin tavırlarla büyük tepki topladı. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kadın dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanı'na hakaretler yağdırdı. Çirkin iftiralarda bulunarak "Üçüncü Havalimanı'na gitmek size de suça ortak olmak gibi gelmiyor mu?" diyen kadın bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul'un cazibe merkezi olan İstanbul Havalimanı'ndan rahatsızlık duyan kadın sarf ettiği sözler yetmezmiş gibi bir de içerisinde yapılan camiye dil uzattı. İnsanların değerlerine, yapılan işlere karşı hadsizce yalan söyleyip saldırıya geçen kadına vatandaşlar "Seni zorla mı uçuruyorlar, sende at arabasıyla gez cami zoruna gidiyorsa kiliseye git, papazlar kutsasın sen, oda yetmezse aziz çeşme suyuyla yıkasınlar seni" diyerek tepkilerini gösterdi. İşte kendini bilmez kadının skandal sözleri...
Almanlar ağlıyor sizin derdiniz ne? İstanbul Havalimanı'na yönelik çirkin sözler sarf eden kadına tepki yağdı07.07.2019 21:11
- Almanlar ağlıyor sizin derdiniz ne? İstanbul Havalimanı'na yönelik çirkin sözler sarf eden kadına tepki yağdı
- Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi
- Son dakika... Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin flaş gelişme! 16 kişi...
- Yunanistan'da ilk seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi
- Hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı
- Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan fenomen yarışmacı Arda Ayten A Haber'e konuştu
- Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
- SETA'dan kara propagandaya cevap: Batı medyasının objektif olmadığını yansıttık
- İspanya'daki festivalde büyük şok! Ölüler var
- SETA'dan çarpıcı uluslararası medya raporu!
- İstanbul'da korkutan orman yangını
- Hadise'den eski sevgilisine büyük gönderme: Karşımıza gerizekalılar çıkmasa... İşte Hadise konserinden olay yaratan anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.