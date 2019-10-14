Alman polisi terör yandaşlarına sessiz! 14.10.2019 16:47

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla teröristleri temizleyeme devam ediyor. Kahraman Mehmetçik ve SMO (Suriye Milli Ordusu), terör örgütleri PKK/YPG'ye darbe vurdukça terör yandaşları da Türkiye aleyhinde harekete geçmeye başladı Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalar yapan Avrupa ülkeleri, terör yandaşlarına karşı da sessiz kalmayı tercih etti. Almanya’da Türk Büyükelçiliği önünde eylem yapan terör yandaşları elçiliğin giriş kapısını kapattı. Alman polisi ise terör örgütü yandaşlarına hiçbir müdahalede bulunmadı. Alman polisi terör yandaşlarının büyükelçilik binasını giriş çıkışa kapatması karşısında sadece seyretmekle yetindi.