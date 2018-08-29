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Alman muhabiri şoke eden Erdoğan hayranı çocuk

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Almanya'da dikilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli ile ilgili bir muhabir yayın yaparken aniden mikrofonu kapan çocuk "Erdoğan iyi bir Başkan" dedi.

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