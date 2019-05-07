Pendik’te bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan alkollü yayaya çarptı. Kendisine yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine zor anlar yaşatan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Alkollü yayaya otobüsün çarptığı anlar kamerada! (Video)07.05.2019 11:14
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