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Alkollü yayaya otobüsün çarptığı anlar kamerada! (Video)

07.05.2019 11:14

Pendik’te bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan alkollü yayaya çarptı. Kendisine yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine zor anlar yaşatan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.


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