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Alişan’dan Karslı LGS birincisi Adil Karadağ’a destek: Bursun benden! (Video)

28.06.2019 11:47

Alişan, Kars’ta hayvancılık yapan LGS birincisi Adil Karadağ’ın eğitimine destek olmak istediğini söyledi. Bu yıl 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı ve 565 öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt verdiği LGS'de, Türkiye'nin dört bir yanından birinci çıktı. Bunlardan biri de Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencisi Adil Karadağ oldu. Ünlü sanatçı Alişan, öğrenciye ulaşmak için Kars Valiliği'ne başvurdu.


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