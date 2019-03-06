Alişan ve Demet Akalın yıllar sonra ilk kez bir araya geldi 06.03.2019 13:19

6 yıllık Alişan-Demet Akalın küslüğü geçtiğimiz günlerde son ermişti. Demet Akalın ve Alişan yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Demet Akalın ve Alişan o anları Instagram hesaplarından paylaştı.

