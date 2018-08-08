Son zamanlarda imza attığı skandallarla gündeme gelen Alihan Kuriş'in "liderlik ettiği" Süleymancılar'da kopuşu gösteren şok bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Söz konusu ses kaydında bir sözde cemaat yetkilisinin, Alihan Kuriş'i eleştiren müride akıl almaz sözler söylediği duyuluyor...
Alihan Kuriş'i eleştiren müride akıl almaz sözler!08 Ağustos 2018, Çarşamba
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