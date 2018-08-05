Yol Durumu

Alicia Keys Kubat'ın 'halkalı şeker' türküsüyle yüzdü

05 Ağustos 2018, Pazar

Alicia Keys'in halklalı şeker türküsü ile çektiği video, izlenme ve paylaşma rekoru kırıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, besteci, müzisyen, yapımcı ve oyuncu olan en çok da güçlü sesiyle tanınan Alicia Keys, Kubat'ın halklı şeker türküsüyle tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı Alicia Keys, halkalı şeker türküsüyle denizdeki keyfini sosyal medya hesabından paylaştı. Sonuç; sosyal medya bu videoyla sallandı. İşte Alicia Keys'in halkalı şeker türküsüyle keyif yaptığı o anlar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları