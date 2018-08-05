Alicia Keys Kubat'ın 'halkalı şeker' türküsüyle yüzdü 05 Ağustos 2018, Pazar

Alicia Keys'in halklalı şeker türküsü ile çektiği video, izlenme ve paylaşma rekoru kırıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, besteci, müzisyen, yapımcı ve oyuncu olan en çok da güçlü sesiyle tanınan Alicia Keys, Kubat'ın halklı şeker türküsüyle tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı Alicia Keys, halkalı şeker türküsüyle denizdeki keyfini sosyal medya hesabından paylaştı. Sonuç; sosyal medya bu videoyla sallandı. İşte Alicia Keys'in halkalı şeker türküsüyle keyif yaptığı o anlar...