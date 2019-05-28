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Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuktan acı haber!

28.05.2019 15:14

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.


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