Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuktan acı haber! 28.05.2019 15:14

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.