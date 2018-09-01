Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği 01 Eylül 2018, Cumartesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün gece denizde kaynağı belirlenemeyen bir ham petrol sızıntısı yaşandı. Deniz yüzeyini kaplayan petrol tabakası rüzgarın ve dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahillerine kadar ulaştı. Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını bildirdi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kirliliğin yaşandığı bölgelerden su ile ham petrolden numune aldı.