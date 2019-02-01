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Ali Rıza dede: Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok görmek istiyorum

01 Şubat 2019, Cuma

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Ali Rıza Can (98), ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, Allah size uzun ömürler versin. Sizi çok görmek istiyorum" dedi.


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